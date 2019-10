Saltavanti Empoli riparte in formissima con le prime gare Fgi

Ottime prestazioni sabato 5 ottobre a Montevarchi con la prima prova delle gare a squadre Gold allieve, dove la Saltavanti ho presentato ben due squadre in due diverse categorie e una ginnasta in prestito alla ginnastica Fucecchio!

Un’ottima prova per la squadra GOLD 3b con Giulia Benassai, Francesca Coppeto, Viola Donati, Valentina Nelli, Chiara Tognetti e Sofia Tonelli che si aggiudica il 1° POSTO con esercizi puliti che mostrano grande grinta e determinazione.

La squadra GOLD 3a con le piccole Lavinia Boiarin, Sara Petitto, Lucia e Valentina Riola riesce a conquistare un sorprendente 2° gradino del podio, nonostante una gara ricca di errori e sbavature dettata da tanta ansia ed emozione, la strada è lunga e il margine di miglioramento è ampio.

Una menzione speciale va alla piccola Sveva Zalli che ha gareggiato in forza all’ asd ginnastica Fucecchio, squadra giovanissima alla sua prima esperienza in questo campo gara, che porta a casa una buona prestazione e un po' di esperienza in più. Come si dice: Buona la prima!

Fonte: Saltavanti Empoli

