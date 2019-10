Solidarietà e sport a Scandicci con la 24 ore di calcetto

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 alle 16, all’interno del Palazzetto dello Sport di Scandicci (via Rialdoli), si terrà la nona edizione della 24 ore di calcetto, che si concluderà alla stessa ora del giorno dopo. Partecipano alla maratona oltre 400 giocatori, che come gli anni precedenti si alternano nei diversi orari divisi nelle squadre dei Bianchi e dei Blu. Anche quest’anno tutte le categorie saranno rappresentate, dai bambini alle donne, da ex calciatori professionisti a semplici amanti dello sport, il tutto al fine di raccogliere più fondi possibili da donare come tutti gli anni alla Sezione diversamente abili della Robur Scandicci (ad ogni partecipante alla 24 ore è richiesto un contributo minimo). La 24 ore di calcetto ha il patrocinio del Comune di Scandicci, l’ingresso per gli spettatori è libero.

Fonte: Comune di Scandicci - ufficio stampa

