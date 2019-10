Spaccio a Pontedera, arrestato un 29enne con precedenti

Prosegue l’offensiva delle forze dell'ordine in tema di contrasto allo spaccio di droga, condotta sul campo dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera (PI) che nelle prime ore di oggi hanno formalizzato l’arresto di un 29enne cittadino marocchino pluripregiudicato.

I militari hanno bloccato l’uomo subito dopo aver ceduto alcuni grammi di hashish a una persona del luogo, sequestrando la droga e una modica somma di contante ritenuto provento di attività di spaccio. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del processo per direttissima previsto per oggi.

