Successo al Pacini di Pescia per 'Non sempre vince Golia'

Grande partecipazione di pubblico allo spettacolo teatrale “Non sempre vince Golia” andato in scena sabato 5 ottobre al teatro Pacini di Pescia.

Sono stati più di 200 gli spettatori che hanno assistito alla rappresentazione di prosa, danza e musica della regista Sara Fioretto tratta liberamente dall’omonimo libro di Lucia Teresa Benedetti .

Alla serata hanno partecipato le autorità locali, il direttore del dipartimento oncologico, Luisa Fioretto, hanno portato i saluti della direzione la dottoressa Sara Melani e il dottor Marco Di Lieto, rispettivamente direttore della direzione sanitaria dell’ospedale di Pescia e direttore dell’oncologia medica di Pescia e Pistoia.

Il ricavato della serata è stato devoluto a sostegno di un importante progetto per i pazienti oncologici dell’ospedale SS. Cosma e Damiano.

"Abbiamo messo a disposizione il teatro Pacini per questa iniziativa dallo scopo veramente elevato sia a livello artistico e di testimonianza che per la destinazione del ricavato - commenta il sindaco di Pescia Oreste Giurlani- sono tematiche importanti e sono state affrontate in un modo veramente interessante e sentito".

Fonte: AUSL Toscana centro - Ufficio stampa

