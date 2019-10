Tassa sul contante, i lettori dicono no: i risultati del sondaggio

Tassa sul contante sì o tassa sul contante no? Da che parte è stato il pubblico di gonews.it? A una prima occhiata ha vinto il no: il 60.09% si ritiene contrario per i costi eccessivi, mentre solo il 39.91% crede che sia una proposta utile per la lotta all'evasione.

Ricordiamo che il tema prende spunto dalla discussione a livello nazionale di una tassazione del contante per favorire la tracciabilità del denaro tramite i pagamenti online o via carta. Ancora non c'è una proposta vera e propria, probabilmente emergerà nei prossimi giorni dal Ministero dell'Economia e avrà a che fare con l'aliquota Iva, incentivando chi spende senza utilizzare contanti

