Riparava Rolex ma non li restituiva, arrestato un 55enne

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Impruneta hanno eseguito un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Firenze nei confronti di un cittadino italiano residente a Impruneta, G.R. classe 1964, per l’espiazione della pena di anni 4 e mesi 9 di reclusione, per i reati di truffa e ricettazione, commessi a Firenze nel marzo 2012.

Lo stesso si era fatto consegnare dai legittimi proprietari orologi di prestigio, tipo Rolex, per eseguire alcune piccole riparazioni, senza però mai restituirli. In sede di perquisizione la refurtiva non è mai stata rinvenuta. L'arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale Sollicciano di Firenze.

