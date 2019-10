Under 13, bella esperienza per la STC Don Bosco al torneo di Castelfiorentino

Finisce con un onorevole terzo posto finale il torneo di Castelfiorentino per la STC Don Bosco; la squadra di coach Tosarelli inizia la kermesse rifilando la bellezza di 56 punti di scarto ad Agliana, al termine di una partita nella quale tutti gli elementi del roster non solo scendono sul parquet ma vanno anche a referto. Nel secondo match, invece, i rossoblu escono sconfitti da Empoli, in una partita in equilibrio fino a metà del terzo quarto quando, complici i problemi di falli della STC, Empoli piazza il parziale decisivo. Il torneo si chiude con un agevole successo nel derby contro l’US Livorno, al termine di una partita in equilibrio soltanto nei primissimi minuti di gioco.

STC Pallacanestro Don Bosco Livorno - Pallacanestro Agliana 96-40

STC Pallacanestro Don Bosco Livorno: Malloggi 16, Fastame 2, Sanciu 14, Martini N. 12, Fremura 2, Bellomo 10, Biagiotti 2, Manzi 2, Rite 8, Fusco 6, Grechi 16, Simoni 6. All. Tosarelli Ass. Sanna

Parziali: 32-12, 52-22, 74-34, 96-40

STC Pallacanestro Don Bosco Livorno - Use Empoli 56-76

STC Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ghezzani, Ferro 4, Fremura 2, Bellomo 10, Biagiotti 2, Rite 4, Fusco 19, Casapieri, Pastore, Deliallisi 1, Bicicchi 10, Trainni 4. All. Tosarelli Ass. Sanna

Parziali: 18-13, 31-35, 42-57, 56-76

Leoni Livorno – STC Pallacanestro Don Bosco Livorno 33-55

STC Pallacanestro Don Bosco Livorno: Malloggi 9, Ferro, Sanciu 3, Bellomo 8, Rite 8, Fusco 3, Martini G. 2, Deliallisi 2, Burielli 2, Grechi 2, Bicicchi 10, Trainni 6. All. Tosarelli Ass. Sanna

Parziali: 5-11, 19-28, 27-34, 33-55

