Voto ai 16enni, sei d'accordo? Il sondaggio di gonews.it

Voto ai 16enni, sei d’accordo? Questa la domanda che vi proponiamo per la settimana in corso per il sondaggio di gonews.it. A livello politico, negli ultimi mesi si è parlato spesso di voler abbassare l’età del voto a 16 anni. L'ultimo allargamento risale alla riforma del 1975 che ha abbassato la maggior età a 18 anni (prima era a 21).

I 16enni italiani hanno difatti già potuto votare alle ultime primarie che hanno portato all’elezione a segretario di Nicola Zingaretti. Non solo il Pd, ma anche la Lega, Conte e Di Maio hanno dichiarato di essere da sempre favorevoli ad abbassare la soglia di voto. Ciò che ha portato a questo è stata soprattutto la grande mobilitazione degli studenti che , in italia e non solo, sono scesi nelle piazze per la lotta contro i cambiamenti climatici.

Lo scorso 29 settembre l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta ha lanciato un appello dalle colonne di Repubblica per chiedere al governo “una riforma costituzionale da fare in un anno: il voto ai sedicenni”.

Oltre a chi si dichiara favorevole, c’è però chi ritiene che a 16 anni si è troppo giovani e quindi di conseguenza poco informati, politicamente immaturi e addirittura facilmente influenzabili dall’ambiente che li circonda. C’è anche da considerare che grazie al web e agli stessi social network, tutti oggi hanno maggiore possibilità di informarsi anche a livello politico e scegliere di appoggiare una formazione politica che segue ideali condivisi.

E voi da che parte state? Potete votare fino alle 13 di lunedì 7 ottobre.

