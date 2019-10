Accademia della Crusca a Siena per risolvere i 'dubbi linguistici'

Appuntamento domani alle 17.30 alla Biblioteca degli Intronati di Siena con il primo appuntamento di Avamposti a Siena, dedicato ai dubbi linguistici e come risolverli. I prossimi incontri del ciclo, organizzato dalla sezione soci Coop di Siena, si svolgeranno mercoledì 6 novembre e mercoledì 4 dicembre, sempre presso la Sala Storica della Biblioteca degli Intronati di Siena alle ore 17.30.

Il ciclo di incontri con l’Accademia della Crusca “Avamposti” è dedicato alla conoscenza e all’approfondimento della lingua italiana, con l’obiettivo di sollecitare la riflessione su alcuni tratti salienti dell’italiano attuale e fornire strumenti teorici e pratici utili a orientarsi tra i problemi che la lingua che parliamo ci pone quotidianamente.

Unicoop Firenze ha intrapreso la collaborazione con l’Accademia della Crusca nel 2015 promuovendo una serie di iniziative volte ad avvicinare l'Accademia, la sua storia e le sue attività a un pubblico quanto più possibile vasto e variegato. La Sezione Soci di Siena, in particolare, si è attivata quest’anno per promuovere il Ciclo di incontri Avamposti: due appuntamenti all’interno dei quali saranno presentate riflessioni su temi di linguistica e un incontro specificamente dedicato alla Consulenza linguistica, quello del 4 dicembre, che sarà l’occasione in cui gli esperti della Crusca risponderanno ai dubbi linguistici posti dagli interessati.

Fonte: Unicoop Firenze

