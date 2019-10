A'Tuppertù con il sindaco, nuove date a Montespertoli

Ricomincia in versione autunnale il giro degli incontri con i cittadini delle frazioni del sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini. Già prima dell'estate si era svolta una serie di incontri nelle frazioni, che fermati per la pausa estiva, adesso riprendono fino a dicembre.

Ecco il nuovo calendario:

12 OTTOBRE 2019

Lucignano - Alimentari

19 OTTOBRE 2019

Martignana - Circolo Arci

26 OTTOBRE 2019

San Quirico - Circolo Arci

3 NOVEMBRE 2019 - DOMENICA

Botinaccio - Da Silvano

9 NOVEMBRE 2019

Anselmo - Circolo Arci

16 NOVEMBRE 2019

Fornacette - Circolo MCL

23 NOVEMBRE 2019

Baccaiano - La Pinetina

L’appuntamento è sempre per le ore 10 il Sabato mattina, tranne che per Botinaccio dove invece ci vedremo di domenica mattina. "Un’ora insieme per un caffè e per scambiarsi idee, richieste, informazioni e suggerimenti sulla vita del nostro Comune", questo il tema di questi incontri informali.

“Accorciare le distanze tra comune e cittadini per questo ho deciso di dedicare il sabato al ricevimento nelle frazioni. Ascoltare per decidere insieme è l’impegno che contraddistinguerà questi anni.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Il Sindaco oltre agli incontri del sabato mattina per le frazioni, mantiene il ricevimento libero ogni martedì mattina nel suo ufficio nel Palazzo Comunale.

