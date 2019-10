Monte dei Paschi di Siena alla Career Week 2019: incontro tra giovani e mondo del lavoro

Banca Monte dei Paschi di Siena è tra le protagoniste della Career Week dedicata all’orientamento al lavoro e all’incontro tra i giovani e le aziende del territorio, organizzata dall’Università degli Studi di Siena. Per il sesto anno consecutivo la Banca partecipa all’iniziativa che rappresenta un’occasione importante per incontrare gli studenti, leva del cambiamento, e promuovere così le opportunità lavorative nell’ambito bancario.

Nel Meeting Point di orientamento che si è svolto lunedì 7 ottobre nel Cortile di San Francesco, il team della Banca ha messo in campo i propri referenti delle risorse umane, insieme a MPS Capital Services e MPS Leasing&Factoring, per indirizzare i ragazzi nella ricerca di una prima occupazione, con istruzioni utili e pratiche su come cercare lavoro, con un approfondimento sulle opportunità dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Giovedì 10 ottobre Mps sarà presente al Career Day con un corner allestito nel Cortile del Rettorato dell’Università in via Banchi di Sotto per incontrare gli studenti e presentare loro opportunità di lavoro e tirocini.

La presenza alla Career Week fa parte di una serie di iniziative nate dalla collaborazione tra Banca Monte dei Paschi e l’Università di Siena che ha portato dal 2014 la sottoscrizione di 33 contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca per studenti provenienti da Economia, Giurisprudenza, Statistica, Matematica, e Ingegneria. Vengono inoltre costantemente attivati tirocini curriculari e non curriculari presso le varie funzioni specialistiche della Banca.

Fonte: Banca Monte dei Paschi di Siena - Ufficio stampa

