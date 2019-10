Banda ultralarga Tim a San Miniato, sarà coperto l'85% del territorio

La banda ultralarga fino a 200 megabit raggiunge circa 7.200 abitazioni a San Miniato: la fibra ottica Tim arriva sotto la Rocca e l'annuncio è stato dato ufficialmente oggi, martedì 8 ottobre. Lo sviluppo digitale diventa realtà e San Miniato diviene effettivamente una cosiddetta smart city.

Un investimento da 750mila euro da parte di Tim, che collega 54 armadi con una rete di 25 chilometri. Saranno collegate gran parte delle frazioni e del capoluogo, circa l'85% del territorio comunale. Il territorio è coperto tutto da Adsl, manca solamente la banda ultralarga in poche aree. I lavori per la posa sono durati un paio di anni, ma sono stati svolti in diversi step e non continuativamente.

Alessandro Bettini, responsabile Tim, ha spiegato: "Abbiamo avvicinato la fibra ai cittadini arrivando a circa 200 megabit. Le imprese diventano così più competitive, ma può servire anche alla scuola o alla sicurezza o alle strutture ricettive. Migliora il servizio in genere e si registrano un minor numero di guasti. È un servizio innovativo, realizzato con un investimento importante ma anche col sostegno della amministrazione".

"Aumentiamo la connettività ed è un tra passo in avanti - ha detto il sindaco Simone Giglioli - il territorio è ancor più attrattivo non solo per le zone industriali ma anche per un accesso ai dati veloce e immediato. Era uno dei temi della mia campagna elettorale".

Gianmarco Lotti

