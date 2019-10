Biblioteca San Miniato, successo per 'Nati per leggere'

Sei postazioni di lettura dove a turno le educatrici e le bibliotecarie hanno letto e presentato per due ore ai piccolissimi lettori e ai loro genitori le più belle storie tratte dalla migliore produzione editoriale degli ultimi anni. Questo il risultato del progetto “Nati per leggere”, il più importante programma italiano di promozione della lettura in età precoce, che ha visto impegnato, oltre al personale delle biblioteche, anche le educatrici dei nidi comunali, in collaborazione con la Bottega di Geppetto. Sviluppato insieme all’associazione culturale pediatri, l’associazione italiana biblioteche e il centro per la salute del bambino, il progetto ha l'obiettivo di proporre gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età, attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli. A venti anni dalla prima edizione, quest'anno la Biblioteca “Luzi” di San Miniato ha voluto festeggiare l'importante traguardo con un evento che si è svolto nella suggestiva cornice del cortile dei Loggiati di San Domenico, al quale hanno partecipato l'assessore alla cultura Loredano Arzilli e l'assessore alla scuola Giulia Profeti: “La risposta del pubblico delle famiglie a questa proposta è stata notevole e coinvolgente, sottolineando una volta di più quanto tali iniziative siano sentite come un elemento indispensabile dell'offerta educativa e formativa che le istituzioni pubbliche hanno il compito di offrire ai cittadini”, hanno dichiarato i due amministratori.

Ma le attività della Biblioteca “Luzi” non finiscono qui. Da ottobre a dicembre torna “L'ora del racconto”, una rassegna di otto incontri per i trenta anni di diritti dell'infanzia, organizzata in collaborazione con Promo Cultura. Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 9 ottobre e il calendario prosegue il 23 ottobre, 6 e 20 novembre, 4 e 30 dicembre. Due gli appuntamenti “speciali” a tema: il 31 ottobre con la halloween edition e il 18 dicembre con la Christmas edition. Tutti gli incontri si svolgeranno il pomeriggio alle 17.00. Per info e prenotazioni: prestito@comune.san-miniato.pi.it – tel. 0571 400783.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

