Cometa interstellare, l'osservatorio di Tavolaia contribuisce alle misurazioni

Altra collaborazione internazionale per l’Osservatorio astronomico di Tavolaia.

Continua ad inanellare successi a Santa Maria a Monte l’Osservatorio astronomico di Tavolaia. Importante il contributo alle misurazioni per la determinazione dell’orbita della prima cometa interstellare che in questi giorni sta attraversando il sistema solare.

Tanto che nella circolare ufficiale del Minor Planet Center, l'organizzazione incaricata dall'Unione Astronomica Internazionale di raccogliere e conservare i dati osservativi sui corpi minori del Sistema solare, sono riportate le misure effettuate sulle immagini riprese a Tavolaia.

L'oggetto, denominato 2I/Borisov – scoperto da G. Borisov nel 2019 –, non è altro che una cometa proveniente dall'esterno del sistema solare, quindi per l’astronomia rappresenta senz'altro un'occasione unica per capire i segreti di un oggetto esterno al sistema solare, appartenente in origine ad un altro sistema stellare.

Un altro grande risultato, dunque, per Tavolaia, al cui team vanno i più sinceri elogi per le misurazioni pubblicate dal Minor Planet Center (organismo della "The International Astronomical Union")

Link alle pagine del blog www.cielisutavolaia.com dedicate alla cometa Borisov

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte