Conferenza delle donne Pd, l'Empolese Valdelsa conta 395 iscritte

È stato un vero e proprio boom di iscrizioni. La campagna di adesioni alla conferenza permanete delle democratiche lanciata a luglio dalla neo ministra, vice segretaria del Partito democratico Paola De Micheli, e conclusasi domenica scorsa, nell’Empolese Valdelsa è stata un grandissimo successo.

“Trecentonovantacinque donne, giovani, madri, imprenditrici, disoccupate, anziane, operaie, artigiane, tante donne diverse con una cosa in comune, la voglia di scommettere sul futuro e quello delle future generazioni non delegando più agli altri", così Tania Cintelli, portavoce uscente della conferenza delle democratiche della federazione Empolese Valdelsa, commenta lo straordinario risultato.

"E' stato un periodo intenso in cui le donne sono state protagoniste di iniziative, di gazebo, di volantinaggio per raccontare l'importanza di riprendere una discussione vera e aperta su nuove problematiche, opportunità, progetti, idee per le donne e con le donne", commenta il segretario della federazione Jacopo Mazzantini.

"Un risultato importante, per niente scontato, fatto di relazioni, di incontri, di discussioni di tante donne democratiche che hanno creduto in questo ambizioso progetto - continua Cintelli - Questo naturalmente è solo un punto di partenza. Nei prossimi giorni sarà indetta l'assemblea delle iscritte per eleggere la nuova portavoce e le delegate che ci rappresenteranno alla conferenza regionale, che a sua volta eleggerà portavoce nazionale. Queste settimane saranno caratterizzate da un intenso lavoro e serviranno a dare una nuova forma e una nuova organizzazione alla nostra conferenza delle democratiche.

Il nostro è un risultato importante - conclude Cintelli - e non ci può distogliere dal denunciare la terribile tragedia avvenuta nel Mar Mediterraneo, dove tredici giovani donne, insieme ai propri figli, hanno trovato la morte in mare, dopo essere scappate dall'inferno della Libia. Perché ancora oggi, nel 2019 è una colpa nascere dalla parte sbagliata del mondo, dobbiamo fermare questa mattanza, non ci possiamo assuefare davanti a queste tragedie, davanti alla morte delle nostre sorelle.”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

