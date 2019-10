Fabbrica crack nel fondo commerciale: arrestato all'Elba

Arrestato un 43enne di Portoferraio per produzione di crack all'interno di un fondo commerciale. Lo hanno scoperto i carabinieri sequestrando anche 85 grammi di hashish, molto denaro in contante e un bilancino elettrico di precisione. Con l'arrestato era presente una donna che aveva in possesso alcuni grammi di hashish: è stata segnalata alla prefettura. La segnalazione ai carabinieri dell'Isola d'Elba è giunta per il movimento sospetto nei pressi del locale.

