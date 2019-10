Furto di rame, fugge banda di ladri: lasciano un bottino di oltre 200mila euro a terra

La notte scorsa una banda di ladri di cinque persone, specializzata nel furto di rame, è entrata nella centrale Terna di San Zeno di Arezzo. Il furto però è stato bloccato dalla polizia che, una volta sul posto, ha inseguito la banda facendola fuggire.

Il gruppo ha iniziato il colpo presumibilmente verso la mezzanotte e l'allarme alla polizia è arrivato intorno alle 1. Arrivati alla centrale, gli agenti hanno subito notato i segni di pneumatici lasciati dal mezzo usato dalla banda, probabilmente guidato da un complice. Entrati dentro la struttura, è iniziato l'inseguimento dei ladri che, accorti della presenza della polizia, hanno iniziato a darsela a gambe seminando ciò che avevano intanto prelevato, tra cui 9 bobine da 500 kg e altri elementi di rame sfuso. La corsa è andata avanti nel buio, tra gli ostacoli dell'ampio spazio, fino a quando la banda non si è dileguata nei campi intorno.

La refurtiva abbandonata a terra e recuperata dai poliziotti corrisponde a un valore di oltre 2oomila euro.

Notevoli sono stati i danni fatti per entrare e in seguito per fuggire dalla centrale, alle recinzioni e a una centralina.

