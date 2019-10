Il giovane hair stylist Massarelli passa in semifinale nel contest di Rai1

Lunedì 7 ottobre uno degli Hair Stylist del Santini Salon Hair&Beauty ha partecipato al contest Ok il taglio è giusto della trasmissione Detto Fatto, in onda su Rai2 presentata da Bianca Guaccero.

Alessio Massarelli, classe 1991, nato a Prato, ma Fibbianese di adozione, è stato selezionato tra tutti i parrucchieri d’Italia e ha vinto il contest accedendo, così, alla semifinale. Ha battuto la sua concorrente Vincenza da Caserta, parrucchiera e insegnante in accademia, con anni di esperienza alle spalle.

Alessio ha vinto grazie a un colore sfumato come in natura sulle tonalità calde dell’autunno, e un lob realizzato con la tecnica a forbice piena, il tutto valorizzato con uno styling mosso.

A giudicarlo e proclamarlo vincitore, 3 parrucchieri di fama nazionale e internazionale: Stefano Bonomi, Stefano Bongarzone, Paolo Venuta che lo hanno giudicato in base a tre criteri: taglio, styling, colorimetria.

Le sue parole dopo questa esperienza “Ringrazio Santini Salon per avermi dato l’opportunità di partecipare al contest di Detto Fatto perchè è stata una bella esperienza di vita e professionale. Mi sono messo in gioco e ho potuto dimostrare quello che so fare non solo a livello locale, nel mio terriptrio a Empoli e in Valdelsa, ma soprattutto a livello nazionale davanti a una platea importante. La mia passione è iniziata da quando quattordicenne, mia mamma mi ha mandato a lavorare, perché ero una testa calda, come ragazzo di bottega da un parrucchiere. Vedevo queste donne uscire dal salone felici per i loro capelli e dà li ho capito che anche io volevo fare quel mestiere. Sono contento della vittoria, ma si può fare sempre meglio. Per questo sto già lavorando alla creazione che porterò in semifinale”.

