La Pimpa approda al Centro*Empoli, Altan a Bibliocoop

Da generazioni la Pimpa, la cagnolina a pallini rossi ideata da Francesco Altan, aiuta a crescere i più piccoli con le sue avventure divertenti. Ora la Pimpa aiuterà a crescere anche l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, grazie alla collaborazione con Unicoop Firenze.

Dal 2018, Unicoop Firenze e Fondazione Meyer hanno iniziato un rapporto di collaborazione, che comprende la donazione di 1,5 milioni di euro in tre anni per sostenere il progetto Meyerpiù di ampliamento dell’ospedale pediatrico. L’intesa prevede anche attività di informazione e formazione per i soci e clienti della cooperativa e con i dipendenti di Unicoop Firenze.

Questa mattina al Centro*Empoli Francesco Tullio Altan, insieme alla Pimpa, è stato protagonista dell’open day Bibbliocoop - foto a seguire – e ha presentato il volume Arriva la Pimpa, che racconta come nasce la storia della cagnolina a pallini rossi. Parte del ricavato della vendita di Arriva la Pimpa verrà devoluto al progetto per l’allestimento del Family Center del Meyer, dove Pimpa farà da padrona di casa per accogliere i bambini e le loro famiglie nel momento dell’ingresso in ospedale.

BIBLIOCOOP

Bibliocoop nasce nel 2010 a seguito di un accordo fra Regione Toscana e Unicoop Firenze, volto a portare il prestito dei libri anche fuori dalle classiche biblioteche. I numeri di Bibliocoop parlano di una realtà composta da 38 Bibliocoop attive con 450 volontari e una disponibilità di oltre 50.000 libri richiesti da più di 8000 lettori. Sono aumentate e si sono diversificate anche le attività dei volontari Bibliocoop, oggi coinvolti nei circoli di lettura, nella scelta dei titoli che anno dopo anno arricchiscono il patrimonio librario e in esperienze esterne, come le visite ai principali eventi dell’editoria, dal Salone internazionale del libro di Torino al Festivaletteratura di Mantova. Non solo, lo scorso anno l’impegno comune di Regione Toscana e Unicoop Firenze è stato rinsaldato con la firma del Patto regionale per la lettura, che identifica nella lettura uno strumento indispensabile per esercitare una cittadinanza piena e responsabile e un elemento di coesione e inclusione sociale.

VIENI IN BIBLIOCOOP

Ha una passione per i libri e un po’ di tempo da dedicare, ma ha anche voglia di stare insieme ad altri e condividere la passione per la lettura: questo l’identikit del volontario in Bibliocoop. Se ti riconosci in queste caratteristiche scrivi a bibliocoop@unicoopfirenze.coop.it

Come volontario, potrai condividere la scelta dei libri da acquistare e da mettere a disposizione dei lettori, proporre e organizzare iniziative culturali e di presentazione di libri e partecipare ai più importanti eventi nazionali sul tema della lettura.

Prosegue intanto la possibilità di contribuire a far crescere l’ospedale Meyer. Oltre alle donazioni di 100 punti della carta socio o un euro alle casse, in alcuni punti vendita ci sarà l’opportunità di acquistare il libro della Pimpa (prezzo di acquisto 3,90 euro, di cui 1 euro devoluto al Meyer) o la tazza (6,90 euro, di cui 2 euro devoluti al Meyer).

Info www.coopfirenze.it/bibliocoop

Fonte: Unicoop Firenze

