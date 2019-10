Lavori stradali a Pistoia, via alle asfaltature nella via di Spedaletto: investimento da 255mila euro

È iniziata ieri, lunedì 7 ottobre, la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale della via di Spedaletto, per proseguire nei prossimi giorni in via Bolognese, nel tratto fra il passo della Collina e il borgo stesso. Si tratta di un intervento programmato da tempo dall'Amministrazione comunale, ma rimandato di alcuni mesi per indisponibilità della ditta appaltatrice. I lavori si concluderanno entro la fine di ottobre.

L'investimento previsto per questo lotto è di 255.000 euro, che si vanno ad aggiungere ai 15.000 euro circa per la via di Spedaletto e ai 700.000 euro impegnati per le viabilità in città, sulle quali si interviene già da luglio.

«Dopo molti anni, anche Spedaletto avrà finalmente la strada riasfaltata – sottolinea Alessio Bartolomei, assessore ai lavori pubblici –. Terminata questa viabilità, la ditta appaltatrice interverrà anche nel tratto nord della via della Collina, impraticabile da tempo. Si continua così nella difficile e costosa, ma indispensabile, operazione di attenzione alle zone periferiche del nostro comune.»

Durante i sopralluoghi eseguiti nei mesi scorsi dai tecnici del servizio Infrastrutture, progetti speciali e mobilità del Comune, il collegamento viario fra il passo della Collina e il borgo di Spedaletto era risultato in pessime condizioni di manutenzione, ai limiti della percorribilità, e per questo ritenuto tra i più urgenti da attuare. In programma anche la pulizia delle cunette laterali e, successivamente alla posa del nuovo manto di usura, la realizzazione della segnaletica orizzontale.

I lavori di manutenzione sono stati aggiudicati a Con.co.s., con sede legale a Santarcangelo di Romagna (Rn), consorziato con Endiasfalti spa, con sede legale in Agliana (Pt).

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pistoia