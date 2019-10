Matilde Carboncini campionessa italiana nel pentathlon

Matilde Carboncini della Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti è campionessa italiana nelle prove multiple, per la categoria cadette. Le gare si sono disputate a Forlì sabato 5 e domenica 6 ottobre. Un risultato importantissimo, poiché erano alcuni anni che ad Empoli non arrivava un titolo italiano individuale.

Matilde Carboncini, a onor del vero, partiva da favorita, poiché gli ottimi risultati e la grande crescita ottenuta in questi anni a fianco degli allenatori Simone Garbetti e Jaya Campinoti l'hanno portata al quinto posto nazionale l'anno scorso (al primo anno) e a vincere il titolo toscano poche settimane fa.

Alla fine della due giorni ha ottenuto un totale di 4245 punti, staccando le due piemontesi che sono arrivate negli altri due gradini del podio.

Nel dettaglio delle singole gare del pentathlon, Matilde è arrivata prima negli 80hs, con 11.98, nel salto in alto con 1.56 e nel lancio del giavellotto con 36.92 (record personale). Nel salto in lungo ha invece ottenuto il secondo posto con 5.13, mentre nei 600 ha concluso nona, con 1:51.35.

Un titolo nazionale che rappresenta un grande orgoglio per l'atleta, per gli allenatori e per tutta la società, nella speranza che Matilde Carboncini (figlia d'arte, il padre è l'argento olimpico nel canottaggio Lorenzo Carboncini), possa continuare a crescere e a divertirsi con questo sport, che le sta regalando grandi soddisfazioni.

Buon risultato, nelle stesse gare, anche per Eleonora Matteucci, qualificata in finale B con 10.44, dove ha ottenuto il quarto posto, e nella staffetta 4x100, dove ha chiuso al quinto posto con 49.70, come seconda frazionista.

