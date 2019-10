MuMeLoc, presentazione del libro di Dunia Sardi

Dopo il buon successo ottenuto in occasione del primo appuntamento tenutosi il 4 ottobre, “Leggere Fuori”, concede il bis.

Venerdì 11 ottobre alle ore 21.30, al Museo della Memoria Locale, in piazza Dante Desideri, verrà presentato il libro di Dunia Sardi “ L’arcobaleno di Vittoria” (Sassoscritto Editore). Nel libro che è una testimonianza degli anni in cui l’Italia era sotto il dominio fascista, l’autrice, unisce “la microstoria di una cittadina con la macrostoria dell’Europa e del mondo”, come commenta lo storico Enrico Nistri nella prefazione.

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e dalla Biblioteca “Emma Perodi”, in collaborazione con la Cooperativa “Le Macchine Celibi” e con Rea.net.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - ufficio stampa

