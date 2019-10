Nazionale sorde di volley femminile, le campionesse d'Europa a Cerreto Guidi

Reduce da uno straordinario successo, la Nazionale italiana sorde di pallavolo femminile si esibirà al Palazzetto dello Sport di Cerreto Guidi sabato 12 ottobre alle ore 21.

Le azzurre, allenate da Alessandra Campedelli, si sono laureate per la prima volta nella storia, campionesse d’Europa nel torneo continentale che si è svolto nello scorso mese di giugno a Cagliari. Al termine di un campionato fantastico che le ha viste perdere soltanto un set, hanno nettamente sconfitto in finale la Russia per 3-0.

Il sindaco Simona Rossetti con la giunta è lieta di dare il benvenuto a nome di tutta l’Amministrazione comunale: “Un onore avere la nazionale a Cerreto, esempio di come lo sport permette di superare gli ostacoli!”

Le campionesse d’Europa saranno sabato sera a Cerreto Guidi dove affronteranno in una partita amichevole la formazione locale del Volley Cerretese. Una bella serata di sport che consentirà a chiunque lo voglia (ingresso gratuito) di apprezzare la bravura di queste ragazze che arrivano a Cerreto Guidi anche grazie al coinvolgimento dell’Associazione Vorreiprendereiltreno.

Per l’occasione, poco prima della partita, alle ore 17, si terrà la presentazione dei lavori di efficientamento energetico che sono stati svolti al Palazzetto di Cerreto Guidi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

