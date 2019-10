No alla 'smembramento' del Padule di Fucecchio: la denuncia della associazioni

No a qualunque ipotesi di 'smembramento' del Padule di Fucecchio. È quanto chiedono attraverso una nota Legambiente Toscana, Italia nostra Toscana, Lipu, Wwf iItalia e Amici del Padule di Fucecchio. La richiesta è scaturita dopo la notizia di un incontro in programma per il 10 ottobre fra Regione e Comuni dell'area, incontro che potrebbe portare alla frammentazione gestionale del Padule.

Le associazioni chiedono quindi pubblicamente al presidente Rossi di fermare qualsiasi ipotesi di smembramento gestionale della riserva naturale e di mantenere un confronto aperto con le associazioni, facendo un'analisi di natura tecnica senza pesi ed influenze politiche. Si chiede, quindi, di mantenere una continuità gestione per non disperdere quanto fatto fino ad ora e anche di ampliare l'area protetta.

Amici del Padule di Fucecchio: annunciato lo sciopero

Vista la prospettiva di un imminente dello smembramento della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio e dell'assegnazione dei suoi beni a due comuni ed al Consorzio di Bonifica, le volontarie e i volontari del Centro di Ricerca e Documentazione del Padule di Fucecchio, membri dell'associazione Amici del Padule di Fucecchio, come segno di protesta rispetto ad una decisione avversata con una grande manifestazione popolare il 12 maggio scorso e non concordata con le associazioni ambientaliste, nonostante impegni presi in questo senso da parte della Regione Toscana, hanno deciso di sospendere le attività nel servizio di apertura al pubblico delle strutture (Centro Visite di Castelmartini e Osservatorio Faunistico delle Morette), fino a che non perverranno segnali positivi.

Ricordiamo che tale servizio è stato da noi garantito, con il supporto fondamentale del personale del Centro, ININTERROTTAMENTE dalla primavera 2014, nonostante le prospettive incerte e per lo più in mancanza di alcun riconoscimento da parte delle istituzioni locali.

Le nostre attività di manutenzione hanno impedito il deterioramento irreversibile delle strutture (edifici, passerelle, arginature, opere idrauliche etc.) in assenza di fondi dedicati, a fronte di una totale latitanza dell'Ente Gestore, la Regione Toscana.

Vogliamo ribadire che siamo impegnati, sottraendo tempo alla nostra vita familiare e alle nostre attività ordinarie, per un progetto in cui abbiamo creduto e crediamo: la tutela di un'area naturale preziosa attraverso consolidate e riconosciute conoscenze e competenze specifiche; l'importanza cruciale della conservazione della biodiversità in relazione al mantenimento di fondamentali equilibri ecosistemici; l'inestimabile valore della bellezza; la divulgazione di un messaggio di conoscenza e di rispetto.

Questi sono i valori, condivisi con i professionisti che collaborano con il Centro (esperti e guide), che ci hanno indotto a dispiegare un lavoro così ingente e continuativo nel tempo, e non certo una generica vocazione a dare informazioni turistiche o a verniciare i corrimano. Pertanto ci teniamo a sottolineare che non saremo disposti a continuare a prestare il nostro lavoro se verrà a mancare il basilare presupposto della "buona gestione" - unitaria e tecnicamente corretta - della riserva naturale.

Concludiamo domandandoci come l'amministrazione comunale di Ponte Buggianese possa candidarsi alla gestione di un bene pubblico quale la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, quando non eè stata fino ad oggi in grado di utilizzare e valorizzare la Dogana del Capannone, struttura restaurata con ingenti somme di denaro pubblico, la quale, salvo sporadici eventi, risulta sempre chiusa e priva di indicazioni per i visitatori. Qualsiasi turista e visitatore, condotto dai numerosi cartelli stradali, si trovi infine di fronte al portone di quel bellissimo edificio lo troverà sempre chiuso, nè vi troverà orari di apertura o contatti per informazioni. Naturalmente auspichiamo un ripensamento in extremis della Regione Toscana.

