Olimpiadi del 2032 in Toscana, Peccioli sostiene la candidatura: "Noi siamo pronti"

L’ipotesi di una candidatura Firenze-Bologna per ospitare i Giochi Olimpici del 2032 rappresenta sicuramente un’affascinante suggestione per tutto il territorio regionale e potrebbe significare una grandissima opportunità di sviluppo dal punto di vista economico e sociale. Rappresenterebbe senz’altro anche una ghiotta occasione per procedere, una volta per tutte, alla riqualificazione di importanti infrastrutture già presenti sul nostro territorio regionale.

In questo quadro Peccioli si mette in prima linea ed intende partecipare alla partita mettendo a disposizione, fin da subito, le proprie risorse territoriali, strutturali e logistiche ai Sindaci promotori di Firenze e Bologna.

La Coppa Sabatini – per esempio – giunta alla sua 67° edizione e rilanciata adesso nel Giro della Toscana grazie alla sinergia con il Comune di Pontedera, rappresenta un punto fermo del ciclismo nazionale fino a diventare, oggi, una delle gare più importanti in vista della preparazione del Mondiale di ciclismo.

Le caratteristiche paesaggistiche e tecniche del territorio pecciolese e dell’intera Valdera, sommate alla professionalità, alla competenza e alla serietà delle nostre associazioni sportive impegnate nel mondo del ciclismo, rappresentano elementi importanti ed un forte contributo affinché la nostra area geografica possa rappresentare un valido contenitore, all’interno del quale, individuare un percorso di ciclismo su strada da proporre nella più importante manifestazione sportiva al mondo.

A supporto di tutto questo si fa presente anche l’esperienza passata con la candidatura di Peccioli, insieme a Lucca, ad ospitare i Mondiali di Ciclismo del 2009. La candidatura purtroppo non andò a buon fine e l’evento sportivo venne aggiudicato dalla Svizzera ma la nostra proposta, comunque, risultò convincente e superò l’esame tecnico dell’Unione Ciclistica Internazionale.

Invito pertanto l’Unione Ciclistica Pecciolese e il Comune di Pontedera ad attivarsi fin da ora con le varie organizzazioni sportive competenti affinché il nostro territorio e le nostre forze possano essere di supporto in questa importante avventura

