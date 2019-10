Grazie al telefono di una delle due turiste americane rapinate, il quale ha mandato il segnale di geolocalizzazione, un 31enne marocchino è stato arrestato dalla polizia di Firenze la notte scorsa in via Calzaiuoli. Il giovane avrebbe picchiato e derubato le donne. Si pensa che possa aver fatto parte di altri episodi simili avvenuti nel capoluogo. Le ferite riportate dalle due turiste sono state dichiarate guaribili in 2 e 5 giorni.

