Pisa Internet Festival 2019: gli eventi alle Officine Garibaldi

Tanti gli appuntamenti in programma negli spazi delle Officine Garibaldi, in via Gioberti, nell’ambito del Pisa Internet Festival 2019 – Forme di Futuro. Attività ed eventi di approfondimento, dibattito e intrattenimento, che ruotano intorno al tema della Rete e dell’innovazione digitale.

Ecco gli eventi di Internet Festival all’interno degli spazi delle Officine Garibaldi:

Giovedì 10 ottobre - #MuraShot con Mura Night Experience

A partire dalle 19.00

Durante l’evento, dopo la proclamazione dei vincitori del contest fotografico #MuraShot Show, sarà presentata al pubblico la nuova APP di Mura di Pisa, che sfrutta fotocamera e tecnologia GPS per consentire una visita guidata immersiva in piena autonomia (sviluppatore Parallelo s.r.l.).

Al termine della serata sarà proiettato il videomapping, "Alla Scoperta delle Mura", a cura di Lorenzo Garzella e Acquario della Memoria.

La mostra sarà visitabile fino al 13 ottobre e le foto vincitrici del contest #MuraShot saranno esposte fino al 10 novembre. La mostra, ospitata all’interno del programma di Internet Festival 2019 e organizzata nell'ambito del progetto Mura Night Experience, è sostenuta da Fondazione Pisa con la collaborazione di Mura di Pisa, Yallers Toscana, Pemcards, con il supporto di Officine Garibaldi.

Venerdì 11 Ottobre - Cyber security Day 2019

9.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30

A cura di IIT-CNRA Pisa l'11 ottobre 2019, alle Officine Garibaldi, torna il Cyber security Day, l’appuntamento annuale con la sicurezza organizzato dall’Istituto di Informatica del CNR. Nel corso della giornata verrà presentata la nuova veste dell'Osservatorio sulla cybersecurity (cybersecurityosservatorio.it) e si avvicenderanno esperti e studiosi che ci parleranno di sicurezza informatica e della Rete e degli attacchi che aziende, organismi governativi e persone comuni possono subire quotidianamente con gravi ripercussioni sulla violazione e sottrazione dei dati personali, aziendali e sensibili. Non mancheranno focus su tematiche calde, spesso alla ribalta della cronaca come: fake news, parental control, sicurezza automotive, IoT Security e analisi dei tweets.

Programma:

Saluti di benvenuto. A cura di Marco Conti, Direttore IIT



Il ruolo dell’industria, dalle associazioni alle start up per la cyber security. A cura di Claudio Caimi, Francesco di Cerbo, Nick Fergusson, Luca Bechelli e Roberto Cascella

Il ruolo della ricerca e della formazione. A cura di Paolo Prinetto, Rocco de Nicola e Gianluca Dini

Cyber security lab e Osservatorio sulla cyber sicurezza. Presentazioni a cura di: Fabio Martinelli, Giampiero Costantino, Maurizio Martinelli, Artsiom Yautshiukin, Angelica Marotta

Continuazione Osservatorio sulla cyber sicurezza. Presentazioni a cura di: Maria Taverniti, Claudia Lanza, Andrea Saracino, Marinella Petrocchi, Abraham Gebrehiwot, Filippo Lauria, Andrea Passarella, Maurizio Tesconi

Focus problematiche specifiche. A cura di Paolo Mori, Ilaria Matteucci, Giampiero Costantino

Conclusione dei lavori.

Sabato 12 ottobre - TECH Jobs fair Pisa

8.30-18.30 Auditorium Officine Garibaldi

Una giornata di incontro tra professionisti e aziende del settore TECH

La seconda edizione del TECH JOBS fair di Pisa vuole essere ancora la migliore occasione di incontro tra aziende TECH e chi già lavora o vuole lavorare nell'ambito hi-tech e IT. Nei keynote delle aziende i visitatori potranno ascoltare dalla viva voce dei loro possibili futuri colleghi cosa si fa, le tecnologie utilizzate e come davvero si lavora in azienda. Alcuni focus sulle professionalità e le conoscenze più richieste aiuteranno chi ancora studia ad orientarsi nel nuovo mondo del lavoro.

Con il supporto di Talent Garden Pisa, Biancolavoro/Euspert, Career Service Unipi, Polo Tecnologico Navacchio.

L’appuntamento alle Officine Garibaldi è gratuito, ma è necessario registrarsi sul sito https://techjobsfair.it/partecipa/.

- Punto it – Notizie e storie da internet (Prima Parte)

15.00 – 20.00

A cura di Registro.it e il Post

Lo spazio del Registro.it a Internet Festival 2019 quest’anno è curato da il Post, testata online diretta da Luca Sofri. Per due giorni Sofri e la sua redazione porteranno sul palco delle Officine Garibaldi un vero e proprio “quotidiano dal vivo”, tra rassegne stampa, flash sull’attualità, interviste e approfondimenti sulla rivoluzione digitale, sui nomi a dominio e la struttura della Rete, sulle regole del web. Sul palco ospiti del mondo del giornalismo, dello spettacolo e ovviamente della Rete per raccontare come va il nostro rapporto quotidiano con uno strumento che ci accompagna da trent’anni, ma sul cui uso ancora ci interroghiamo ogni giorno.

Programma:

Dove va Internet? Il saluto del direttore del CNR-IIT Marco Conti

Cosa sta succedendo fuori di qui: le news del Post in diretta

Cosa sta cambiando su Internet. A cura di Francesco Costa ed Emanuele Menietti

Makkox punto it: Makkox intervistato da Luca Sofri

Cosa sta succedendo fuori di qui: le news del Post in diretta

Il punto it spiegato bene. A cura di Francesco Costa ed Emanuele Menietti

È colpa di internet? A cura di Christian Rocca, Carola Frediani e Federico Ferrazza

Ilterzosegretodisatira punto it: Luca Sofri intervista Il terzo segreto di satira

Domenica 13 ottobre - Punto it - Notizie e storie da internet (Seconda Parte)

15.00 – 20.00

A cura di Registro.it e il Post

Cosa sta succedendo fuori di qui: le news del Post in diretta

Come eravamo: i siti web nel 2004. A cura di Gianluca Neri, Massimo Mantellini, Enrico Sola e Simona Siri

Si fa presto a dire regole. A cura di Carlo Blengino

Cosa sta succedendo fuori di qui: le news del Post in diretta

L'italiano che parliamo. A cura di Paolo Nori

Cosa fanno i giovani su internet? A cura di Anna Vaccarelli e Monica Nardis

Thejackal punto it: Luca Sofri intervista i The Jackal