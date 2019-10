Powersoft amplifica Rockin'1000: sarà sponsor tecnico

Powersoft S.p.A. (la “Società” o “Powersoft”), leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti energicamente efficienti e di alta potenza per il settore audio professionale, quotata sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A., per il secondo anno consecutivo partecipa come sponsor tecnico al concerto ROCKIN’1000 That’s Live, con la rock band più grande del mondo, in programma sabato 12 ottobre alle ore 20 all’aeroporto Linate, in occasione della sua riapertura, per il Milano Linate Show, 1000 musicisti in concerto.

Ospiti di questa edizione sono Manuel Agnelli, frontman del gruppo alternative rock Afterhours e i Subsonica, gruppo musicale torinese di rock elettronico. Powersoft , in qualità di sponsor tecnico ed esperto di amplificazione del suono, contribuisce con i propri prodoƫ ad amplificare il sistema audio della più grande rock band del mondo formata da musicisti provenienti da ogni angolo del pianeta,garantendo così performance ottimali nel rispetto della filosofia green di Powersoft per quanto riguarda l’ottimizzazione dei consumi energetici.

L’Amministratore Delegato Luca Lastrucci ha così commentato: “Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno per il Rockin’1000 di Firenze, siamo orgogliosi di prender parte a questa importante manifestazione anche nel 2019. Questa sponsorship tecnica testimonia la nostra leadership nel settore e ci permetterà di accrescere la nostra visibilità e di renderci ancora più interessanti agli occhi degli investitori finanziari”.

Fonte: Ufficio Stampa

