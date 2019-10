Pranzo tra gli scaffali del supermercato, evento solidale a Santa Croce

Pranzare al supermercato si può, quando viene fatto per una giusta causa. È stato il caso dell’evento organizzato alla Coop di Santa Croce sull’Arno la scorsa domenica 6 ottobre. L’occasione è stata quella di sostenere la onlus Amici di Elia, nata per fornire percorsi terapeutici e riabilitativi ai bambini affetti da disabilità.

Il pranzo nel reparto ortofrutta, con gli arredi messi da parte per un giorno, ha coinvolto circa 150 persone. Ancora non è stato fatto il conto esatto del ricavato ma è certo, secondo quanto affermato dalla direttrice del supermercato Stefania Signorini, che tutto andrà in beneficenza.

Il pranzo è stato organizzato da tutti i dipendenti i quali si sono attivati nella preparazione del negozio e nella sua sistemazione alla fine dell’evento.

La maggior parte dei prodotti che sono stati utilizzati durante il pranzo sono marchio Coop, ma alcuni fornitori esterni si sono comunque mobilitati per aiutare. Ad esempio da San Miniato sono stati portati olio ed altri prodotti come quelli del salumificio di Mancini Adriana.

Vista la grande partecipazione e le numerose richieste, la direttrice assicura che l’evento verrà sicuramente ripetuto annualmente.

Sebbene l’evento sia stato molto impegnativo, l’obiettivo che la direttrice e tutti i dipendenti si erano posti, è stato raggiunto con successo.

Amici di Elia Onlus è un’associazione nata nel 2015 con l’intento di affiancare la disabilità nel suo percorso di vita, sostenendo percorsi terapeutici riabilitativi in favore dei bambini disabili senza gravare economicamente sulla famiglia.

