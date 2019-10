Premio Navicello Capraia e Limite, si accettano proposte entro il 31 ottobre

A Capraia e Limite è tempo di pensare di nuovo al "Premio Navicello", il riconoscimento che la Commissione Cultura del Consiglio Comunale assegna, a cadenza annuale, a persone fisiche o giuridiche, anche non residenti a Capraia e Limite, che, attraverso la loro attività, con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, del lavoro, delle arti, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, umanitario e filantropico, o con particolari atti di coraggio e di amore verso gli altri, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città, sia servendone con disinteresse e dedizione le singole istituzioni, sia promuovendo nuove iniziative di interesse comunitario.

Il "Navicello 2018" è stato assegnato alla VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi) sez. Limite. La VAB, a Capraia e Limite, costituisce un punto di riferimento fondamentale per la cura del territorio e un valido supporto all'Amministrazione Comunale e alle associazioni nell'organizzazione delle feste e dei vari momenti di aggregazione sociale.

In occasione della cerimonia, il sindaco Alessandro Giunti decise anche di concedere un'onorificenza del Comune a alcuni cittadini che si sono distinti in vari settori, dal lavoro allo sport passando per gli atti sociali e umanitari. La campionessa argento europeo di pattinaggio artistico a rotelle Martina Nuti, il podista vincitore della 50 miglia ai campionati italiani IUTA di Cesano Boscone (Mi) Enrico Bartolini, Nerina Negro e Lina Corti, due donne che si sono spese una vita per tutelare la memoria storica delle deportazioni e della seconda guerra mondiale a Capraia e Limite, Massimo Canzoneri, artigiano e designer di moda attivo con il marchio d'abbigliamento "Il Mondo di Buba", indicato come esempio di artigianato d’eccellenza “made in Florence” nel 2018.

In vista dell'edizione 2019, che si terrà nel mese di gennaio/febbraio del 2020, l'Amministrazione invita i cittadini ad inviare la propria proposta all'attenzione del Sindaco, allegando al nome della persona fisica (anche deceduta) o giuridica un curriculum attestante gli elementi informativi principali e le motivazioni della scelta.

La scadenza per la presentazione delle proposte di conferimento è fissata da regolamento al 31 ottobre. Successivamente, la Commissione Cultura esaminerà la documentazione pervenuta e provvederà a svolgere l'attività istruttoria con le relative valutazioni.

Fonte: Comune di Capraia e Limite

