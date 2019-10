Prende a calci due donne sul bus, denunciato a Firenze

Tira calci a due donne di 20 e 55 anni in un bus Ataf: per questo è stato denuncciato. Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione Firenze Uffizi sono intervenuti in piazza Santa Maria Novella ed hanno denunciato a piede libero per i reati di percosse ed interruzione di pubblico servizio un 39enne straniero, senza fissa dimora. L'uomo ha cominciato a malmenare le due donne senza motivo. Il conducente del mezzo, vista la situazione, è stato costretto ad interrompere la corsa e a chiamare le forze dell'ordine.

