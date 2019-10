Presentazione della Savino Del Bene Scandicci: atlete e tifosi riuniti prima dell'esordio in Campionato

La Savino Del Bene Scandicci, a tre giorni dall’esordio in Campionato, si presenterà ai tifosi il prossimo Giovedi 10 Ottobre alle 19.00. Nella consueta cornice dell’Auditorium Centro Rogers (Piazzale Resistenza), Lucia Bosetti e compagne abbracceranno la città di Scandicci per iniziare insieme la nuova stagione che vedrà la squadra del Patron Nocentini impegnata anche in CEV Champions League.

Nell’occasione, le atlete sfileranno insieme alle bambine del settore giovanile Savino Del Bene Scandicci.

Presentano la serata Giuseppe Baratta, speaker degli scorsi Mondiali maschili a Firenze, e Daniele Fallani, la voce delle partite casalinghe della squadra di Marco Mencarelli.

Fonte: Savino Del Bene Volley - Ufficio stampa

