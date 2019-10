A Santa Maria a Monte i gruppi di cammino de 'I percorsi della chiocciola'

Sarà presentato mercoledì alle ore 18.00 presso il Polo sanitario di S. Maria a Monte il progetto nato per incentivare l’attività fisica nella comunità. Il progetto presentato dal comune di S. Maria a Monte e la Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Toscana. Alla presentazione, oltre al sindaco Ilaria Parrella sarà presente il Direttore della Società della Salute Dott.ssa Patrizia Salvadori.

Il progetto, oggetto di finanziamento, che è stato realizzato in collaborazione con le associazioni del Territorio Verde Storia e l’Associazione podistica sportiva La Chiocciola, prevede alcuni itinerari di cammino lungo i percorsi del Territorio di Santa Maria a Monte. Gli itinerari saranno guidati dalle Associazioni e saranno organizzati con punti di ritrovo specifici. L'iniziativa è gratuita ed è aperta a tutti.

Questi percorsi mirano a sostenere e promuovere il movimento come stile di vita, come sviluppo di un intervento integrato di promozione della salute e di un'opportunità di socializzazione per ogni partecipante. Allo stesso tempo il cittadino potrà conoscere il territorio in cui vive e camminare in condizioni di sicurezza attraverso la guida di associazioni del territorio.

Il primo percorso di cammino partirà il 10 Ottobre alle ore 17:30 dal distretto sanitario di Santa Maria a Monte, procederà su via delle Grazie, via Querce, via Prataccio, via Lungomonte, argine del Canale Usciana fino a Ponticelli, via Costa.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare a questo progetto che vuol partire dal cammino come base del mettersi in movimento e che vuol portare il cittadino a vivere in modo attivo e salutare in un contesto di comunità, focalizzando e promuovendo uno stile di vita sano e al tempo stesso ecosostenibile al fine di guadagnare salute

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

