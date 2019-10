Si rinnova il parco mezzi della municipale: ecco 24 nuove auto a noleggio

Sono arrivate ieri al comando di Firenze e da oggi sono pronte a uscire su strada. Sono le nuove 24 auto borghesi in uso alla Polizia Municipale. Le vetture (11 Panda e 13 Tipo) che vanno a rinnovare il parco mezzi del corpo non sono state acquistate ma prese a noleggio. Si tratta di un noleggio a lungo termine (72 mesi) grazie all’adesione del Comune alla convenzione Consip. Nel costo (complessivamente 506.669 euro di cui 195.518,66 euro per le Panda e il resto per le Tipo) è compresa la copertura assicurativa kasco, incendio, furto senza franchigia oltre ovviamente al lampeggiatore amovibile e alla sirena. Le auto state assegnate a vari uffici e reparti del corpo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

