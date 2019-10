Spaccia alle Cascine e tiene la marijuana in un cespuglio, arrestato

Pusher in manette al Parco delle Cascine, beccati dagli agenti appostati con i binocoli. Nel pomeriggio di ieri (lunedì 7 ottobre) un 24enne di origini gambiane è stato arrestato dalla polizia di Rifredi a Firenze. Gli agenti si sono messi in mezzo alla vegetazione e, dai loro binocoli, hanno scorto ben tre cessioni di droga da parte del pusher. Questi, alla fine di ogni scambio, andava a rifornirsi di marijuana da sotto un cespuglio in via degli Olmi. La polizia è entrata in azione sorprendendo così lo spacciatore all’opera. Le unità cinofile della Questura di Firenze hanno poi scovato il suo nascondiglio della droga, recuperando altri 12 grammi e mezzo di stupefacente oltre a quello sequestrato agli acquirenti.

Tutte le notizie di Firenze