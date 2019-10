Sport integrato, a Siena la Giornata Paralimpica Toscana

Siena aprirà le porte della storica Fortezza Medicea per la Giornata Paralimpica Toscana in scena il 10 ottobre dalle ore 9 alle 13.30. La manifestazione, presentata oggi in conferenza stampa e organizzata dal Comitato Paralimpico Toscano in collaborazione con il Comune, l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, i Rotary Club di Montaperti, Siena, Siena est, Valdelsa e Alta Valdelsa, e il Liceo Sportivo Galileo Galilei, sarà un “open day” di sport integrato per far vivere l’esperienza diretta delle discipline paralimpiche in particolar modo agli studenti delle scuole del Comune e della Provincia di Siena, ma anche agli universitari e a tutta la cittadinanza, coinvolgendo le associazioni del terzo settore.

<<Un’occasione educativa – ha sottolineato Silvia Buzzichelli, assessore allo Sport - per accompagnare i giovani nel più ampio universo della disabilità, sollecitando la loro curiosità, la voglia di divertirsi e di stare insieme attraverso un’attività sportiva che includa abili e disabili, senza distinzioni. La prova che lo sport può essere vettore e strumento per superare le differenze e porre le basi di una società non discriminatoria e accessibile a chiunque>>. L’assessore ha poi sottolineato <<la soddisfazione per essere riusciti a ospitare questa giornata a Siena e in particolare in Fortezza, vista la complessità del tessuto urbano e del contesto>>.

Matteo Betti, delegato provinciale Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ha evidenziato <<il grande entusiasmo e coinvolgimento in termini professionali ed economici che ho riscontrato sul territorio. Mi auguro che la giornata possa dare una scossa importante al movimento in tutta la provincia>>. Oltre a ricordare e ringraziare enti, associazioni, società sportive e sponsor, Betti ha illustrato le caratteristiche della Giornata: <<Tutte le società paralimpiche avranno la possibilità di presentare le loro attività, comprese anche le discipline che attualmente non vengono praticate nella nostra provincia, con la speranza che si possa presto averle anche a Siena. Particolare importanza ha inoltre il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole>>.

A rappresentare il Coni, il delegato provinciale Paolo Ridolfi, il quale ha ribadito <<il fondamentale messaggio di questa giornata: il diritto e l’accesso allo sport deve essere garantito a tutti. Credo che l’appuntamento di giovedì sarà un’eccezionale opportunità per far conoscere le attività integrate disponibili. Per questo mi auguro che non sia un punto di arrivo ma di partenza per diffondere sempre più la cultura dello sport in tutte le sue forme nel nostro territorio>>.

Alessandro Arrigoni, presidente ANMIC di Siena, ha testimoniato il fatto che <<come associazione crediamo molto nello sport come veicolo di integrazione: da un lato per aiutare i disabili a superare le proprie limitazioni e dall’altro per dare l’occasione a tutti di confrontarsi con chi è stato meno fortunato>>.

A nome dei Rotary Club ha preso la parola Gianni Baldini: <<Abbiamo aderito con convinzione a questa importante iniziativa di sport e solidarietà fin da subito perché rispecchia i nostri valori fondanti quali l’amicizia e il rispetto della diversità>>, ha detto, annunciando che <<domenica saremo presenti alla Fortezza Medicea con un nostro stand

dove raccoglieremo offerte in cambio di biscotti: il ricavato, e non solo, andrà alle società sportive in modo che possano avere le attrezzature necessarie>>.

Molte le discipline in calendario: atletica, basket in carrozzina, baskin, bocce, calcio a 5, calcio balilla, danza sportiva, freccette, judo, pesca sportiva, scherma in carrozzina, showdown, sitting volley, tennis in carrozzina, tennis-tavolo, tiro a segno, tiro con l’arco e wheelchair hockey, insieme alle società sportive coinvolte che sono: Costone Baskin, Le Bollicine (calcio ed equitazione), Chiodo Fisso (arrampicata sportiva), CUS Siena (judo e scherma), Libertas (tennis-tavolo), Polisportiva Mens Sana (tiro con l’arco), Se mi aiuti ballo anch’io (danza sportiva), Tiro a segno Siena, Tiro a volo Siena, Uisp Siena (nuoto).

In caso di pioggia la manifestazione si terrà al PalaNannini in via Giovanni XXIII, 42 a Montarioso

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

