Squadre di calcio e rugby presentate a Scandicci: 400 atleti sfilano tra i tifosi

Bella serata di presentazione delle squadre del C.S. Scandicci 1908 ieri nell'Auditorium di piazza della Resistenza, a Scandicci. Quasi 400 atleti tra calcio e rugby hanno sfilato sul palco in una sala gremita di persone, compresi i ragazzi del Centro Allenamente, che con lo Scandicci portano avanti il progetto 'Diverso un calcio' per far divertire e giocare ragazzi diversamente abili.

"La città di Scandicci e lo Scandicci vanno avanti insieme, grazie all'impegno di tante persone centinaia di ragazzi possono divertirsi", hanno detto il sindaco Sandro Fallani e l'assessore allo Sport Ivana Palomba. "Ringrazio genitori e volontari, sono la vera forza che si muove dietro al calcio e al rugby", ha detto il presidente dello Scandicci Fabio Rorandelli. "Sento un'aria diversa in città, un bel movimento e tanto interesse, verso la Prima Squadra e non solo. Questa Onda Blues va cavalcata", ha aggiunto riferendosi ai tanti tifosi che seguono da vicino lo Scandicci.

Presenti anche Alberto Di Chiara, il nuovo direttore sportivo del settore giovanile Luca Palmerani, così come tutti gli istruttori, allenatori e dirigenti che ogni settimana portano in campo 20 squadre. "Abbiamo scelto prima gli uomini e poi i giocatori, non ci aspettavamo una partenza così ma ci credevamo", ha detto il ds della Prima Squadra Mirko Garaffoni, sulla buona partenza dello Scandicci di mister Davitti.

Fonte: Ufficio stampa

