Street art contro il degrado: inaugurato murales a Fucecchio

La riqualificazione attraverso l’arte urbana. Si è tenuta questo pomeriggio l’inaugurazione del murales di una parte del muro che costeggia il giardino Bombicci, nato dal progetto di riqualificazione dello spazio urbano realizzato dal Comune di Fucecchio e dall'associazione Banca del Tempo attraverso il gruppo Io Amo Fucecchio e il Centro Giovani SottoSopra, volto a promuovere esperienze di cittadinanza attiva da parte dei giovani.

I ragazzi, infatti, hanno partecipato al percorso laboratoriale WRITE ON WALLS durante il quale, sotto la direzione dell'artista Samuel Rosi, in arte MUZ, hanno appreso conoscenze e metodologie sul nuovo approccio all’arte urbana e alla street art, partecipando attivamente al processo creativo che ha portato all'individuazione del tema dell'opera e alla preparazione dei bozzetti per la realizzazione del murales.

L'opera è quindi composta dalle parole e dai disegni creati direttamente dai ragazzi e completati dall'espressione artistica di MUZ che, presente all’inaugurazione insieme all’assessore alle Politiche giovanili e vicesindaco Emma Donnini, ha illustrato l'esperienza che ha avviato questo importante progetto di riqualificazione urbana e di educazione alla cittadinanza attiva.

