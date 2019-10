Riviste e libri medici, ma anche cartelle cliniche abbandonate: multato un 46enne

Riviste e libri medici ma anche cartelle cliniche intestate a ignari pazienti. Ecco quello che ha trovato una pattuglia della Polizia Municipale a Ugnano. Gli agenti del distaccamento dell’Isolotto erano impegnati in un servizio mirato al contrasto dell’abbandono dei rifiuti quando, in via del Pellicino, hanno notato numerosi sacchi neri in plastica abbandonati a terra. All’interno materiale medico (come riviste, libri e perfino numerose cartelle cliniche intestate ad ignari pazienti) risultato appartenere un medico residente in zona stadio. Il giorno seguente gli agenti hanno contattato il dottore: questi ha riferito di aver incaricato un uomo per lo svuotamento di una cantina e ha fornito alla pattuglia i riferimenti. Si tratta di un 46enne straniero residente in provincia di Firenze. Ieri l’uomo è stato convocato presso il distaccamento dell’Isolotto. Per lui, che ha confermato di essere il responsabile dell’abbandono di rifiuti, è scattato un verbale da 166,67 euro per violazione al Regolamento smaltimento rifiuti.

