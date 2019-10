Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Sold out per gli abbonamenti e le card arcobaleno

Si sta avvicinando a grandi passi l'inizio della stagione 2019/2020 del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Il sipario si alzerà per la prima volta il prossimo 26 ottobre con Ginevra Di Marco e Cristina Donà, due grandi voci della scena italiana che in questo evento fondono al meglio le rispettive esperienze. Per questo appuntamento sono già in vendita i biglietti anche on line sul sito del teatro, www.teatrocastelfiorentino.it.

Aspettando il primo appuntamento, tra i più richiesti, si registrano gli ottimi risultati della campagna abbonamenti della prosa che, a tempo di record, ha portato al tetto massimo previsto con 260 tessere.

Eccellente il risultato anche per le Card Arcobaleno, una formula interessante e conveniente per assistere a un pacchetto di 5 spettacoli. Anche in questo caso, a riprova del grande apprezzamento del pubblico, è stato raggiunto il massimo consentito con 158 card.

A proposito di mini abbonamenti sono in vendita le Card Musica che includono cinque spettacoli: 9 novembre- Rigoletto; 29 novembre - Concerto ORT; 19 dicembre - Concerto coro gospel; 29 febbraio - Quadri di note; 10 maggio - Traviata Filarmonica Verdi.

Il vantaggioso costo della Card Musica è di € 60.

Da mandare a mente infine che da sabato 12 ottobre inizierà la prevendita biglietti per tutti gli spettacoli della ricca stagione 2019/2020 che è possibile consultare sul sito del teatro.

ORARIO BIGLIETTERIA :

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18 e aperture su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

INFO : Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI) tel. 0571 633482 info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Taetro del Popolo

