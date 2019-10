Tutti matti per il Riso, via i pregiudizi sulle malattie mentali

Un gioco di parole che invita all'allegria e che porta con sé un messaggio d'importante attualità. Con “Tutti matti per il Riso”, sabato 12 e domenica 13 ottobre in 7 luoghi del capoluogo fiorentino, Progetto Itaca Firenze Onlus rilancia il suo messaggio contro lo stigma e il pregiudizio che ancora accompagnano le malattie mentali.

Per farlo si avvale ancora una volta del supporto dei suoi preziosi Soci e Volontari che nel weekend saranno in Piazza delle Cure, Piazza Santo Spirito, Piazzale di Porta Romana (12 ottobre) e sui sagrati della Chiesa di Sant’Angelo a Legnaia, della Basilica di San Miniato al Monte, e della Chiesa di San Francesco (13 ottobre).

Gli obiettivi? Sensibilizzare una più ampia platea possibile sui delicati temi della malattia mentale, raccontare le attività della Onlus e raccogliere donazioni che contribuiranno a mantenere gratuiti i servizi di formazione, prevenzione e riabilitazione che Progetto Itaca Firenze fornisce a persone affette da disturbi mentali e ai loro familiari.

A fronte di una piccola offerta sarà possibile ricevere una confezione da 1 kg di pregiato riso Carnaroli. Per rendere ancora più speciale queste gesto di solidarietà, ai donatori verrà svelata anche una gustosa ricetta per realizzare un risotto “super veloce”.

Come sottolinea Ughetta Radice Fossati, Segretario Generale di Fondazione Progetto Itaca Onlus: “In questa edizione 2019 vogliamo scandire, in modo ancora più energico, che soffrire di depressione, ansia, attacchi di panico e psicosi non è, e non deve essere, un motivo di vergogna. La missione di Progetto Itaca è proprio lottare contro lo stigma e il pregiudizio in una visione di reale integrazione”.

L'iniziativa si svolge in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tutti Matti per il Riso non si terrà solo a Firenze ma anche in altre 18 città italiane, da nord a sud (Milano, Como, Lecco, Torino, Padova, Vicenza, Genova, Parma, Bologna, Rimini, Perugia, Roma, Campobasso, Napoli, Bari, Lecce, Lamezia Terme e Palermo) con oltre 300 volontari coinvolti e 12.000 kg di riso.

Progetto Itaca Firenze Onlus è un’Associazione di volontari impegnata nel campo della Salute Mentale nata il 14 febbraio 2011, parte del network nazionale coordinato dalla Fondazione Progetto Itaca Onlus, che promuove progetti di formazione, prevenzione e riabilitazione per le persone affette da disturbi mentali e per i loro familiari.

www.progettoitacafirenze.org

Tel. 055 0672779

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze