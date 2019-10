Uomini a 7, donne a 5: il calcio amatoriale Uisp è pronto a ripartire

Tutto pronto per l’inizio dei campionati di calcio a 7 maschile e di calcio a 5 femminile organizzati dal Comitato Uisp Empoli Valdelsa. A partire da lunedì 21 ottobre prenderanno infatti il via i tornei che si propongono di rendere ancora più ricca e avvincente la stagione di calcio amatoriale. Nei giorni scorsi si sono svolte al Circolo Arci empolese di Pozzale, le due riunioni tecniche che, alla presenza dei rappresentanti delle società, hanno posto le basi per il calcio d’inizio dei due campionati. La grande novità è data dal ritorno, dopo due anni di assenza, del campionato di futsal in rosa targato Uisp sul circondario empolese valdelsa.

Di per sé, già una grande vittoria per il Comitato di Via XI Febbraio che si è impegnato a fondo per tornare a realizzare il campionato di calcio a 5 femminile, andando a colmare una lacuna che si era generata sul territorio. Sono ben 9 le squadre che hanno risposto presente con entusiasmo e rinnovata voglia di mettersi in gioco: Baccaiano, Borgano, Certaldo, Futsal Montelupo e Limite, Ponte a Elsa, I’Giglio Go Go, San Cascianese, Tavarnelle e Castellina Scalo. Il futsal in rosa torna così a ritagliarsi uno spazio di primo piano nel panorama amatoriale locale, per la gioia di un movimento che, nel corso degli ultimi mesi, ha catalizzato una crescente attenzione tra i tanti appassionati di calcio al femminile.

Questa la prima giornata in calendario uscita dall’urna che si svilupperà nella settimana dal 21 ottobre in poi: Borgano-Baccaiano; Certaldo-Futsal Montelupo e Limite; I’Giglio Go Go-Ponte a Elsa; San Cascianese-Castellina Scalo. Osserverà il turno di riposo il Tavarnelle. Al termine della prima fase che decreterà la squadra campione provinciale, via alla Coppa Uisp e alla Coppa del Circondario, che si articoleranno sulla base dei piazzamenti ottenuti nel corso della regular season.

Anche il calcio a 7 maschile ha mostrato ormai di possedere tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento assoluto per lo sport amatoriale nostrano. Nella stagione 2019-2020 che sta per iniziare, le squadre ai nastri di partenza sono passate infatti dalle 13 di un anno fa alle 19 attuali, con l’ingresso di ben 6 società nuove di zecca come Piaggione Villanova, Stellazzurra, San Pierino, Araba Fenice, L.C. Calcio e FC Badia. Un movimento di ampio respiro e qualità che dimostra la grande salute di cui gode il calcio a 7 sul nostro territorio. Il considerevole numero delle società iscritte ha determinato la composizioni di 2 gironi, rispettivamente da 10 e 9 squadre, così suddivisi:

GIRONE A Corazzano, Young Boys, Real Vinci, La Stanza, Baccaiano, San Pierino, Araba Fenice, LC Calcio, Atletico Brusciana; FC Badia;

GIRONE B Piaggione Villanova, La Lanterna, Computer Gross, SC Villanova, Stellazzurra, Doriana Il Mercante, RF Antincendio, Monterappoli, Monteboro F.C.

Come detto, il campionato di Calcio a 7, inizierà il 21 ottobre 2019 articolandosi attraverso una prima fase, con gare di andata e ritorno. Le prime quattro squadre di ogni raggruppamento daranno poi vita alla seconda fase che condurrà direttamente al titolo di campione provinciale. Per le squadre classificatesi dal 5° posto in poi, la competizione continuerà attraverso l'accesso alla sessione di Coppa Uisp.

