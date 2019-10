Use Computer Gross, Filippo Giannini: "Soddisfatti continuiamo a lavorare con serenità"

Con Filippo Giannini l'idea era parlare della partita di sabato con la Torrenovese ma, visto come l'Use Computer Gross l'ha vinta, il discorso finisce inevitabilmente per allargarsi.

"Che dire della partita? - attacca la guardia biancorossa - siamo stati bravi ad entrare in campo concentrati e ad indirizzarla bene, poi abbiamo continuato a giocare con buona intensità e, secondo me, anche facendo vedere una bella pallacanestro. L'aver mantenuto sempre la concentrazione ed il ritmo per 40 minuti è una cosa importante, non abbiamo avuto cali di tensione ed abbiamo ruotato tutti e 12 gli uomini, quindi possiamo dirci soddisfatti e continuiamo a lavorare con serenità".

Come sta andando questa prima fase della stagione? "Direi bene - prosegue Giannini - la sensazioni sono buone, il gruppo è rodato e questo ha permesso ai nuovi di inserirsi al meglio. Con il coach ci troviamo a nostro agio e quindi andiamo avanti per nostra strada".

Che ora presenta una settimana a dir poco fondamentale: domenica trasferta sul campo di Valsesia, San Miniato (mercoledì) e Firenze in casa. "Sarà un passaggio fondamentale per la nostra stagione. Se faremo buoni risultati giocheremo per i piani alti della classifica, se invece le cose non andranno bene dovremo guardarci alle spalle. La prima partita è con Valsesia, avversario tradizionalmente difficile in una trasferta non agevole. Sarà un test probante per noi".

Infine un'occhiata al girone, anche te pensi che sia più abbordabile? "Direi di sì - replica deciso - anche se la partita di sabato scorso, ad esempio, non deve farci pensare che tutte le siciliane siano così. Palermo è molto buona, Costa d'Orlando è una mina vagante e poi ci sono le toscane e le piemontesi da tenere d'occhio. Non avere le lombarde ha livellato il campionato verso il basso, ma le avversarie difficili non mancano e già la prossima settimana ce ne renderemo conto".

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

