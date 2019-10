Veterani dello Sport, sezione Le Signe intitolata a Fulvio Nesti e Egisto Pandolfini

Dopo la recente assemblea di inizio stagione sportiva 2019/2020, la sezione delle Signe dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport ha ricostituito, intitolandole la sezione, il duo lastrigiano che nel 1954 indossarono nella stessa formazione la maglia della nazionale italiana di calcio: Fulvio Nesti e Egisto Pandolfini.

“Era doveroso” afferma il Presidente Leandro Becagli “dopo la recente scomparsa di Egisto Pandolfini prendere questa decisione condivisa con tutto il consiglio e soci per rendere omaggio a due grandi atleti e sportivi del territorio grazie alla disponibilità delle famiglie di Fulvio Nesti e di Pandolfini”. Con l’approvazione in assemblea da parte dei soci la sezione recentemente costituita adesso ha assunto il nome UNVSS sezione Nesti – Pandolfini Le Signe.

Altra importante nota di cronaca è stata la nomina a presidente onorario della sezione di una icona sportiva delle signe: Giuseppe Bonardi. Stimato e conosciutissimo dirigente sportivo del territorio, rappresenta una grande apertura a tutto il territorio delle signe che la sezione veterani vuole perseguire.

Delineate anche le attività per il 2020 prevedendo una giornata per l’associazionismo locale aperta a società del territorio per mettersi in sintonia con il tessuto sportivo tutto e con chi pratica, risorsa sociale per la comunità, nelle palestre e nei campi sportivi le attività sportive quotidianamente. Inoltre è stata stabilita l’adesione all’organizzazione della prima ciclostorica La Lastrense che si svolgerà nel prossimo mese di marzo a cura dal GS Tre Emme con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa, evento che oltre ad avere finalità sportive diventerà anche appuntamento turistico Lastra a Signa. Per lo stesso periodo è prevista una mostra fotografica nazionale dal titolo “Campioni nella Memoria” , mostra che sta girando a cura della UNVS tutta l’italia e che consiste in oltre 60 foto di atleti deportati nella seconda guerra mondiale di tutto il mondo.

In preparazione anche una giornata conviviale del *Premio Atleta Emergente dell’anno” e del Giovane Emergente” segnalato in base ai risultati del territorio. Infine lanciato anche nelle signe il progetto per la partecipazione a borse di studio UNVS rivolte ad atleti e atlete meritevoli in campo sportivo e logicamente sui banchi di scuola rivolto a ragazzi delle scuole medie e superiori.

“Tante iniziative” dichiara il Segretario *Gianni Taccetti* “che daranno lustro al lavoro delle associazioni sportive di Lastra a Signa e Signa dando anche maggiore visibilità all’importante lavoro che si svolge sul territorio in tanti casi grazie anche al sostegno delle Amministrazioni Comunali e ai tanti dirigenti che sono al servizio della comunità. La sezione delle Signe costituita quest’anno conta oltre 20 associati e si ripromette già dall’inizio del prossimo anno di fare una campagna adesioni per dare modo ad ex atleti, dirigenti, allenatori e arbitri di farne parte.

Il nostro profilo Facebook, ‘Veterani dello Sport Le Signe’, è costantemente aggiornato e si possono trovare le iniziative e sopratutto tante foto ricordo. Chi fosse interessato a mandare materiale fotografico o ricordi di attività sportive del nostro territorio o semplicemente richiedere informazioni lo può fare scrivendo alla mail: unvslesigne@gmail.com

