I carabinieri hanno tratto in arresto D. F., pregiudicato 29enne, domiciliato a Monsummano Terme. È stato accertato che il giovane, il quale si trovava già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, aveva violato varie volte le prescrizioni imposte con tale provvedimento. Per questo al 29enne è stata revocata la misura ed è stato messo ai domiciliari.

