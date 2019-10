Arrestato per la quarta volta in un anno per spaccio di droga

Nella mattinata di ieri i carabinieri di Montemurlo hanno arrestato in via Giuliano da San Gallo a Prato un 25enne nigeriano, colto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina.

I militari lo hanno sorpreso mentre nascondeva la droga ai piedi di un albero mentre la divideva in dosi da rivendere, portando il minimo indispensabile per potersi appellare all’uso personale in caso di perquisizione.

L’uomo è gravato da numerosi e specifici precedenti tanto che solo quest’anno è già la quarta volta che finisce in manette per spaccio di stupefacenti, reato che ha continuato a commettere nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare della c.d. firma giornaliera (obbligo di presentazione alla P.G.). L'uomo sarà giudicato nel processo per direttissima in programma oggi.

