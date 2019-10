Cinghialai donano alle scuole di Barberino mille euro

Sulle tavole, tra i boschi, negli spazi pubblici, per le strade e nei parcheggi. A ben vedere sono una presenza costante che arricchisce un’occasione conviviale e supporta il territorio sul piano della sicurezza, del decoro e della tutela delle aree naturalistiche. Lo storico gruppo dei cinghialai di Barberino Val d’Elsa, nato nel 1979, è una realtà fortemente radicata e molto legata alla comunità. I numeri sono i primi ad attestarlo. Attivi da circa 40 anni, gli ottanta iscritti che compongono il gruppo hanno organizzato 16 edizioni della cena da “Porta a Porta”, l’iniziativa che si tiene in occasione della festa patronale dedicata a San Bartolomeo, hanno raccolto 1150 Kg di rifiuti nei boschi del territorio a titolo volontario, hanno svolto 1200 ore di sorveglianza per il parcheggio in occasione della mostra mercato “Barberino in Fiore” e installato 8 Km di rete negli anni lungo la Firenze-Siena nel tratto di Barberino Val d’Elsa allo scopo di impedire agli animali selvatici l’attraversamento e preservare l’incolumità degli automobilisti. Un lavoro, quest’ultimo, che viene svolto annualmente per l’intervento continuo degli animali. Anche la solidarietà a favore delle realtà sociali e religiose è un tema che sta a cuore al gruppo che, oltre alle 6000 euro di donazioni erogate negli anni a favore di Misericordia, Calcit e Parrocchia di San Bartolomeo, aggiunge un gesto di sensibile generosità per il mondo scolastico.

Al complesso di Bustecca, che comprende il nido comunale, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, i cinghialai hanno erogato un contributo pari a 1000 euro per lo svolgimento di attività e progetti educativi e per l’acquisto di materiali utili al percorso scolastico dei bambini. “Le risorse provengono dalla felice stagione estiva trascorsa alla pizzeria della Pineta dove ci ritroviamo da dieci anni – afferma il capocaccia Gastone Ceni – considerato il successo delle serate nel periodo di gestione della pizzeria, abbiamo deciso di restituire una parte dell’incasso alla comunità e realizzare un’operazione di concreto sostegno alle nostre scuole. Ringraziamo l’amministrazione comunale e il sindaco David Baroncelli per aver concesso la struttura a tutte le associazioni, senza questa importante opportunità esse non avrebbero futuro”.

L’organico dei cinghialai è composto dal presidente Paolo Bartalesi, dal vicepresidente Paolo Giachi, dal capocaccia Gastone Ceni, dal segretario Sandro Porciatti e dai consiglieri Filippo Agnorelli, Antonio Dugini, Gino Turchi. “Ci piacerebbe essere visti anche da chi non condivide la nostra passione - conclude il presidente Paolo Bartalesi - per quello che siamo realmente, un pezzo di vita del nostro paese, un’espressione della comunità che si sente unita e coesa in cui spiccano senso civico e spirito di solidarietà. E’ vero che siamo cacciatori ma siamo anche altro, siamo figli, padri, nonni, siamo un gruppo di persone misto, fatto di giovani e anziani la cui età oscilla tra i 24 e gli 82 anni, che dedicano molto tempo al territorio, senza pretendere niente in cambio. E’ questo lo spirito che ci ha spinto ad effettuare una donazione per il complesso scolastico di Bustecca”.

Parole di gratitudine sono espresse dal dirigente scolastico del comprensivo Don Lorenzo Milani Paola Salvadori che elogia la generosità del gruppo per aver destinato una parte delle risorse all’istituto. “Siamo felicissimi di aver ricevuto questa donazione – continua – che i docenti utilizzeranno al meglio per la realizzazione dei loro programmi e delle iniziative previste nell’offerta didattica”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

