Cinquanta lampeggianti per ciclisti e pedoni ai semafori di Firenze

Più sicurezza lungo piste ciclabili e marciapiedi per chi si sposta in bicicletta e a piedi. Sono in arrivo 50 nuove lanterne gialle lampeggianti che saranno installate in corrispondenza di altrettanti incroci semaforizzati per avvisare gli automobilisti di porre particolare attenzione nelle svolte a destra dove sono presenti anche attraversamenti pedonali e ciclabili. I primi doppi lampeggianti gialli, con i simboli di un pedone e di una bicicletta, sono stati installati nei giorni scorsi da SILFIspa in via Poliziano, per la precisione agli incrocio con viale Milton e via Lorenzo il Magnifico.

“Si tratta di una novità per Firenze – sottolinea l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti -. In città sono già presenti alcuni lampeggianti che avvisano del possibile attraversamento di pedoni ma non in corrispondenza di piste ciclabili. Da ora in avanti, su tutti i nuovi impianti semaforici che verranno attivati o su quelli che verranno adeguati su intersezioni di questo tipo, saranno sempre installate anche queste lanterne lampeggianti, per una sempre maggior sicurezza di pedoni e ciclisti. Come Amministrazione stiamo puntando molto sulla ciclabilità come testimoniano le nuove piste realizzate, in corso di realizzazione e quelle che stiamo progettando senza dimenticare gli interventi di ricucitura degli itinerari esistenti seguendo lo schema della Bicipolitana. L’obiettivo è passare dai 90 ai 120 stiamo chilometri nella prossima consiliatura”.

Nel giro di un paio di mesi, in città SILFIspa installerà altri 50 lampeggianti, nell'ambito di una campagna mirata all’aumento della sicurezza ciclabile e pedonale. Tra le strade interessate ci saranno via Baracca, via Pistoiese, lungarno Diaz, via Alfani, via Cavour, via Ghibellina, via Verdi, via Panzani, via Pietrapiana, via Tornabuoni, viale Europa, viale Giannotti, via Erbosa, via Gran Bretagna, via di Villamagna, via Canova, lungarno Colombo, lungarno Del Tempio, via Rocca Tedalda, via degli Artisti, via Piagentina, viale Duse, via Masaccio, viale Don Minzoni, viale Mazzini, via Benedetto Marcello, via delle Porte Nuove, viale Redi, viale Aleardi, viale Ariosto, via Sestese, via delle Panche, via Forlanini, viale Guidoni, viale Matteotti, via Lamarmora, via Reginaldo Giuliani e via Aretina, oltre ad altre strade sia in centro che nelle periferie.

“Grazie a questi nuovi impianti, l'obiettivo è aumentare ulteriormente la sicurezza di chi si sposta a piedi e in bicicletta in città. I primi sono già stati installati e presto ne arriveranno molti altri, sia in centro che nelle periferie. Si tratta di dispositivi importanti per arrivare ad avere a Firenze una viabilità sempre più sicura e scorrevole, e trattandosi di una novità è altrettanto importante che gli utenti della strada ne imparino a conoscere appieno il significato e a porvi attenzione quando sono alla guida, proprio come viene fatto con le 'classiche' luci verde, gialla e rossa dei semafori, per la tutela di tutti” aggiunge il presidente di SILFIspa Matteo Casanovi.

Si ricorda che per il codice della strada, le luci lampeggianti gialle con il simbolo di pedone o bicicletta “possono essere adottate sugli impianti semaforici, nei casi in cui si può ammettere il conflitto tra veicoli che effettuano una manovra di svolta a destra ed i pedoni o i ciclisti che transitano sugli attraversamenti antistanti la corsia da cui ha inizio la manovra di svolta a destra dei veicoli”. E anche ciclisti e pedoni hanno la precedenza sugli attraversamenti pedonali e in caso di violazione scatta la multa da 167 euro e un taglio di 8 punti sulla patente.

