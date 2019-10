Cordoglio del Comune di Pistoia per la morte del professore Giancarlo Savino

L'Amministrazione comunale esprime cordoglio per la morte del professore Giancarlo Savino, uomo di profonda cultura, direttore della biblioteca Forteguerriana dalla metà degli anni Sessanta fino agli anni Ottanta.

Nato a Trieste il 2 giugno 1933, Giancarlo Savino ha frequentato il liceo classico Forteguerri. In quegli anni l'amore per la cultura e per i libri lo portano a frequentare l'antica biblioteca pistoiese come studente e anche volontario e, dopo essersi laureato, a guidare questo importante istituto pubblico come direttore per oltre vent'anni, diventando, così, una figura di riferimento per generazioni di studenti pistoiesi. Docente universitario, ha insegnato paleografia e diplomatica prima all'Università di Siena e poi a quella di Firenze.

Esperto di storia locale, codici miniati e testi antichi, ha fatto parte della Società di Storia Patria. Ha scritto numerosi saggi su temi pistoiesi e su Dante Alighieri.

L'Amministrazione esprime sentite condoglianze alla famiglia di Giancarlo Savino.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

