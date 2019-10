Dalla Leopolda alla Leopolda: Italia Viva Pisa incontra "chiunque voglia mettersi in gioco"

"Inondateci di parole, idee e pensieri: vogliamo scrivere il Vocabolario della speranza" Questo lo slogan con il quale il coordinamento provvisorio di Italia Viva a Pisa ha lanciato la propria iniziativa per il prossimo 14 Ottobre

Lunedì 14 ottobre, si legge in un comunicato, vi aspettiamo a Pisa, alla stazione Leopolda a partire dalle 18,30 e fino alle 22,00 per Dalla Leopolda alla Leopolda: non sarà un talk show dove ci sono tracce già decise e applausi telecomandati né tantomeno una fumosa riunione per dare la “linea, ma un incontro con chiunque voglia mettersi in gioco. Abbiamo deciso di incontrarci per confrontarci su quello che serve all’Italia e su come ridare dignità alla parola politica.

In una location dal nome suggestivo, riprenderemo una formula che ha rimandi altrettanto suggestivi: quello della prima Leopolda del novembre 2010. Perciò dibatteremo con le parole. Ciascuno dei relatori partirà da una parola: il proprio contributo all’iniziativa. Merito, qualità, welfare, tagli, sogni, passione, onestà, ambiente, lavoro, precari, università, educazione, impegno e l’elenco potrebbe continuare. Da quella parola ciascun relatore partirà per dire la sua. Su ogni parola, proposta, idea, sarà possibile dibattere non solo intervenendo, ma anche partecipando alla discussione che faremo in tempo reale e sui social, messaggiando, contestando e/o controproponendo.

Possono parlare proprio tutti? Sì, proprio tutti. Si può parlare di tutto? No, è democraticamente proibito parlare della scissione, e soprattutto, è democraticamente proibito parlar male dei leader della sinistra. Preferiamo concentrarci sull’Italia che vogliamo. Un’Italia che sta aspettando il nostro entusiasmo. Ma al 4° minuto vi zittiamo ... gentilmente, ma lo faremo senza alcuna proroga; tutti devono poter parlare: quindi fate le prove a casa

La serata sarà conclusa, concludono gli organizzatori, quindi con una sorta di vocabolario della speranza , che riunisca le parole che ci arriveranno via mail o anche via social durante l'incontro e quelle che pronunceremo insieme. Il vocabolario verrà consegnato direttamente a Matteo Renzi alla Leopolda a Firenze alla fine della settimana.

Quindi inondateci di parole idee e pensieri; lo potete fare tramite il nostro sito www.italivivapisa.it dove troverai tutte le indicazioni. Altrimenti scriveteci a pisaitaliaviva@gmail.com.

Fonte: Italia Viva Pisa

